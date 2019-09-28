Атлетико – Реал Мадрид: видеотрансляция матча Ла Лиги

В рамках 7-го тура Примеры мадридский Атлетико в родных стенах принимает соседей из Реала. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию дерби – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 7-го тура Ла Лиги Атлетико – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Онлайн-видеотрансляцию поединка можно посмотреть непосредственно в этой новости.

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Стартовые составы

Атлетико: Облак – Лоди, Савич, Хименес, Триппьєр – Коке, Сауль, Партей, Витоло – Фелиш, Коста

Запасные: Адан, Ариас, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Каземиро, Вальверде, Кроос – Бейл, Азар, Бензема

Запасные: Ареола, Винисиус, Йович, Модрич, Васкес, Милитао, Хамес

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