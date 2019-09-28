Атлетіко – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ла Ліги

В рамках 7-го туру Прімери мадридський Атлетіко у рідних стінах приймає сусідів з Реала. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію дербі – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 7-го туру Ла Ліги Атлетіко – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Мадридське дербі. Вікова битва за столицю в тіні "Ель Класіко"
Стартові склади
Атлетіко: Облак – Лоді, Савіч, Хіменес, Тріпп'єр – Коке, Сауль, Партей, Вітоло – Феліш, Коста
Запасні: Адан, Аріас, Феліпе, Лемар, Льоренте, Еррера, Корреа
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Каземіро, Вальверде, Кроос – Бейл, Азар, Бензема
Запасні: Ареола, Вінісіус, Йовіч, Модріч, Васкес, Мілітао, Хамес
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