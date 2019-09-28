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Атлетіко – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ла Ліги

21:00 153 Читать на русском
Атлетіко – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ла Ліги
Атлетіко – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ла Ліги

В рамках 7-го туру Прімери мадридський Атлетіко у рідних стінах приймає сусідів з Реала. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію дербі – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 7-го туру Ла Ліги Атлетіко – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Атлетіко: Облак – Лоді, Савіч, Хіменес, Тріпп'єр – Коке, Сауль, Партей, Вітоло – Феліш, Коста

Запасні: Адан, Аріас, Феліпе, Лемар, Льоренте, Еррера, Корреа

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Каземіро, Вальверде, Кроос – Бейл, Азар, Бензема

Запасні: Ареола, Вінісіус, Йовіч, Модріч, Васкес, Мілітао, Хамес

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетіко - Реал Мадрид Атлетіко Атлетіко
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