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Атлетико разгромил сборную звезд МЛС во главе с Руни и Ибрагимовичем – очередная феерия Фелиша

09:18 25 Читати українською
Атлетико разгромил сборную звезд МЛС во главе с Руни и Ибрагимовичем – очередная феерия Фелиша
Сборная звезд МЛС – Атлетико, товарищеский матч, 1 августа

Мадридцы легко справились с командой лучших игроков заокеанского чемпионата.

Товарищеский матч

Сборная звезд МЛС – Атлетико – 0:3

Голы: Льоренте, 43, Фелиш, 85, Коста, 90+3

Команда хозяев поражала именами бывших звезд европейских топ-чемпионатов – Руни, Ибрагимович, Нани, Швайнштайгер, Вела и другие известные игроки. Впрочем, даже такой набор исполнителей не помог сборной звезд МЛС сыграть на равных с Атлетико.

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"Матрасники" забивали строго в концовках каждого из таймов. На 43-й минуте счет открыл летний новичок команды Маркос Льоренте. Во второй половине Атлетико не спешил огорчать статусных соперников, однако под занавес матча разгром таки состоялся. Героем эпизодов стал Жоау Фелиш, который сначала забил сам, а затем отдал голевую передачу на Диего Косту – 3:0.

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