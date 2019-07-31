Тоттенхэм по пенальти переиграл Баварию в финале Audi Cup – "шпоры" завоевали заслуженный трофей

Мюнхенская Бавария в финале домашнего Audi Cup встречалась с лондонским Тоттенхэмом. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Audi Cup, финал

Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (по пен – 3:2)

Голы: Ламела, 19, Эриксен, 59 – Арп, 61, Дэвис, 82

Тоттенхэм: Льорис (Гассанига, 46) – Уокер-Питерс (Фойт, 46, Марш, 76), Санчес (Альдервейрельд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайт, 46) – Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84) – Ламела (Эриксен, 46), Алли (Кейн, 46), Нкуду (Сон, 46) – Моура (Роулз, 70).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) – Кель (Мюллер, 70), Павар, Зюле (Боатенг, 46), Дэвис – Уилл (Цилла, 46, Коман, 70, Михальевич, 77), Толиссо (Санчеш, 60) – Сингх, Нолленбергер (Алькантара, 60), Йоханссон (Алаба, 60) – Арп (Левандовски, 70).

Накануне в полуфинале турнира Тоттенхэм минимально одолел Реал, а Бавария разгромила Фенербахче. На финал Нико Ковач в старте выставил преимущественно резервистов, ведь в субботу "ротэн" сыграют Суперкубок Германии. Маурисио Почеттино с первых минут дал игровое время многим основным футболистам. Соответственно, Тоттенхэм в первом тайме выглядел лучше.

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Уже на 5-й минуте "шпоры" могли выходить вперед, когда Кайл Уокер-Питерс на правом фланге выцарапал мяч у Альфонсо Дэвиса и навесил в штрафную. Лукас Моура с близкого расстояния пробил по воротам, но Мануэль Нойер среагировал. Через 15 минут похожий эпизод все же привел к голу англичан.

Жорж-Кевин Нкуду на левой бровке обыграл Йонаса Келя и прострелил на дальнюю штангу – там мяч в сетку загнал Эрик Ламела. В целом по игре молодежь Баварии почти не уступала соперникам, но Тоттенхэм атаковал более акцентировано, резче. У мюнхенцев полумоменты возникали после стандартов от Корентена Толиссо.

Среди талантов Баварии выделялся Сарприт Сингх. Новозеландский вингер был самым смелым: обострял, пробивал. Удар в стиле Роббена из-за пределов штрафной после смещения с правого фланга стал лучшим моментом немцев в первом тайме.

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В перерыве Маурисио Почеттино сменил львиную часть состава, выпустив на поле Харри Кейна, Хын Мин Сона и Кристиана Эриксена. Это серьезно оживило атаку Тоттенхэма – Сон сразу проверил бдительность Свена Ульрайха дальним ударом. Прошло несколько минут, прежде чем кореец вследствие роскошной игры Эриксена и своевременного паса Кейна вышел один на один с голкипером. Ульрайх вновь стал победителем эпизода.

На 59-й минуте "шпоры" удвоили преимущество, когда Харри Кейн получил мяч справа и выложил хороший пас Кристиану Эриксену. Датчанин филигранно послал мяч в дальний угол. Бавария ответила через две минуты – Жером Боатенг появился на поле и начал раздавать свои шикарные диагонали. Пас из глубины на Альфонсо Дэвиса, тот прокинул на Ян-Фите Арпа, а молодой форвард забил.

Дальше серию замен провел Нико Ковач, после чего Бавария завладела инициативой. Команды обменялись мощными ударами Ренату Санчеша и Харри Кейна, с которыми справились голкиперы. Наступила неприятная 5-минутка с травмами Кингсли Комана и Хуана Фойта. Первый получил удар по колену и корчился от боли, а второго унесли с поля на носилках.

Бавария большими силами шла в атаку, в двух качественных комбинациях принял участие Сарприт Сингх – у него было немало интересных решений. За 10 минут до конца основного времени Альфонсо Дэвис, который после появления Дэвида Алабы перешел на позицию вингера, сравнял счет в поединке. Томас Мюллер ассистировал ему, а сам канадец эффектным ударом поразил дальний нижний угол.

Ничья 2:2 в основное время и пенальти. В серии 11-метровых за Тоттенхэм не забил Кристиан Эриксен, а в составе Баварии свои удары не реализовали Дэвид Алаба и Жером Боатенг. "Шпоры" заслуженно выиграли трофей – английская команда стабильнее всех провела двухдневный турнир, обыграв Реал и Баварию на Альянц-Арене.