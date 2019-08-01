Атлетіко розгромив збірну зірок МЛС на чолі з Руні та Ібрагімовічем – чергова феєрія Феліша

Мадридці легко впоралися з командою найкращих гравців заокеанського чемпіонату.

Товариський матч

Збірна зірок МЛС – Атлетіко – 0:3

Голи: Льоренте, 43, Феліш, 85, Коста, 90+3

Команда господарів вражала іменами колишніх зірок європейських топ-чемпіонатів – Руні, Ібрагімовіч, Нані, Швайнштайгер, Вела та інші відомі гравці. Втім, навіть такий набір виконавців не допоміг збірній зірок МЛС зіграти на рівних з Атлетіко.

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"Матрацники" забивали строго в кінцівках кожного з таймів. На 43-ій хвилині рахунок відкрив літній новачок команди Маркос Льоренте. У другій половині Атлетіко не поспішав засмучувати статусних суперників, однак під завісу матчу розгром таки відбувся. Героєм епізодів став Жоау Феліш, який спочатку забив сам, а потім віддав гольову передачу на Дієго Косту – 3:0.

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