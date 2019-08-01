toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко розгромив збірну зірок МЛС на чолі з Руні та Ібрагімовічем – чергова феєрія Феліша

09:18 585 Читать на русском
Атлетіко розгромив збірну зірок МЛС на чолі з Руні та Ібрагімовічем – чергова феєрія Феліша
Збірна зірок МЛС – Атлетіко, товариський матч, 1 серпня

Мадридці легко впоралися з командою найкращих гравців заокеанського чемпіонату.

Товариський матч

Збірна зірок МЛС – Атлетіко – 0:3

Голи: Льоренте, 43, Феліш, 85, Коста, 90+3

Команда господарів вражала іменами колишніх зірок європейських топ-чемпіонатів – Руні, Ібрагімовіч, Нані, Швайнштайгер, Вела та інші відомі гравці. Втім, навіть такий набір виконавців не допоміг збірній зірок МЛС зіграти на рівних з Атлетіко.

Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів

"Матрацники" забивали строго в кінцівках кожного з таймів. На 43-ій хвилині рахунок відкрив літній новачок команди Маркос Льоренте. У другій половині Атлетіко не поспішав засмучувати статусних суперників, однак під завісу матчу розгром таки відбувся. Героєм епізодів став Жоау Феліш, який спочатку забив сам, а потім віддав гольову передачу на Дієго Косту – 3:0.

Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей

blog_ava
Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти Фенербахче
06:30
4202
Теги
Відеоновини Товариські матчі Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко Атлетіко Іспанія МЛС
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
53
хв
Зоря
19:00
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук