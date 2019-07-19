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Атлетико рассматривает Эриксена в качестве альтернативы Хамесу – раньше датчанином интересовался Реал

13:56 40 Читати українською
Атлетико рассматривает Эриксена в качестве альтернативы Хамесу – раньше датчанином интересовался Реал
Кристиан Эриксен / ФК Тоттенхэм

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен может оказаться в Мадриде, однако не в Реале, а в Атлетико.

Мадридский Атлетико настроен усилиться полузащитником Реала Хамесом Родригесом. Впрочем, "матрасники" не спешат платить 50 млн евро, которые требуют их соседи за колумбийца.

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Планом "Б" для Диего Симеоне и руководства Атлетико стал Кристиан Эриксен – финалист Лиги чемпионов 2018/19 в составе Тоттенхэма. Сам 27-летний датчанин уже знает об интересе вице-чемпионов Испании, а потому не спешит продлевать контракт со "шпорами", который действует до 30 июня 2020 года.

Не так давно Эриксеном интересовался Реал, однако Тоттенхэм установил невероятную цену за своего лидера – 250 млн евро. Определяющими для потенциального перехода станут ближайшие дни, отмечает Marca.

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