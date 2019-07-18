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Реал установил фиксированную сумму за Хамеса для всех потенциальных покупателей

23:19 47 Читати українською
Реал установил фиксированную сумму за Хамеса для всех потенциальных покупателей
Хамес Родригес / Фото beIN SPORTS

Реал не намерен оставлять хавбека Хамеса Родригеса в своем лагере на следующий сезон.

Любой клуб может выкупить Хамеса Родригеса у Реала за 50 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Именно такую ​​фиксированную цену установил на колумбийца президент Реала Флорентино Перес, который хочет за счет трансфера хавбека компенсировать расходы "сливочных" во время летнего трансферного окна.

Главными претендентами на 28-летнего игрока являются Атлетико и Наполи. Перес не хочет, чтобы Родригес переходил в лагерь "матрасников", но если они согласятся выплатить указанную сумму, то функционер не будет препятствовать трансферу.

Напомним, прошлый сезон Хамес провел в лагере Баварии на правах аренды. По возвращении колумбийца в Реал, Зинедин Зидан дал понять полузащитнику, что не рассчитывает на него в дальнейшем.

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