toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко розглядає Еріксена як альтернативу Хамесу – раніше данцем цікавився Реал

13:56 312 Читать на русском
Атлетіко розглядає Еріксена як альтернативу Хамесу – раніше данцем цікавився Реал
Крістіан Еріксен / ФК Тоттенхем

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен може опинитись у Мадриді, проте не в Реалі, а в Атлетіко.

Мадридський Атлетіко налаштований підсилитись півзахисником Реала Хамесом Родрігесом. Втім, "матрацники" не поспішають платити 50 млн євро, які вимагають їхні сусіди за колумбійця.

Реал встановив фіксовану суму за Хамеса для усіх потенційних покупців

Планом "Б" для Дієго Сімеоне та керівництва Атлетіко став Крістіан Еріксен – фіналіст Ліги чемпіонів 2018/19 у складі Тоттенхема. Сам 27-річний данець вже знає про інтерес віце-чемпіонів Іспанії, а тому не поспішає продовжувати контракт зі "шпорами", який чинний до 30 червня 2020 року.

Не так давно Еріксеном цікавився Реал, проте Тоттенхем встановив неймовірну ціну за свого лідера – 250 млн євро. Визначальними для потенційного переходу стануть найближчі дні, зазначає Marca.

Лунін втрачає шанс на Реал та Іспанію – несподіваний трансфер з 18-річним конкурентом "перемагають" українця

blog_ava
Динамо співпрацюватиме зі Слованом: між командами відбудеться трансфер вже наступного тижня, – ЗМІ
00:20
4380
Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Атлетіко Атлетіко Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Хамес Родрігес Хамес Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
6
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук