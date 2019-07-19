Атлетіко розглядає Еріксена як альтернативу Хамесу – раніше данцем цікавився Реал

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен може опинитись у Мадриді, проте не в Реалі, а в Атлетіко.

Мадридський Атлетіко налаштований підсилитись півзахисником Реала Хамесом Родрігесом. Втім, "матрацники" не поспішають платити 50 млн євро, які вимагають їхні сусіди за колумбійця.

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Планом "Б" для Дієго Сімеоне та керівництва Атлетіко став Крістіан Еріксен – фіналіст Ліги чемпіонів 2018/19 у складі Тоттенхема. Сам 27-річний данець вже знає про інтерес віце-чемпіонів Іспанії, а тому не поспішає продовжувати контракт зі "шпорами", який чинний до 30 червня 2020 року.

Не так давно Еріксеном цікавився Реал, проте Тоттенхем встановив неймовірну ціну за свого лідера – 250 млн євро. Визначальними для потенційного переходу стануть найближчі дні, зазначає Marca.

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