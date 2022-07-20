Атлетико продал право на название своего стадиона, но не будет зарабатывать больше
06:00 - Читати українською
Мадридский клуб заключил новый спонсорский контракт, который приведет к переименованию домашнего стадиона.
Договор с Wanda Group завершился. Инвестиционная компания последние 5 лет владела правом на название стадиона Атлетико – Ванда Метрополитано. Китайцы суммарно заплатили за это 50 млн евро.
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Теперь мадридцы договорились с Civitas Pacensis, специализирующейся на недвижимости. Контракт рассчитан на десять лет, сообщает AS. Атлетико будет зарабатывать все те же 10 млн евро в сезон. Арена будет называться Civitas Метрополитано.
В рамках соглашения также предусмотрено, что Civitas Pacensis будет помогать Атлетико со строительными проектами на территории вблизи стадиона.
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