Атлетико применит санкции к Гризманну, если тот не появится на предсезонных сборах

Атлетико готов наказать Антуана Гризманна за отказ присоединиться к команде на предсезонных сборах.

Атлетико обязал Гризманна появиться на предсезонные сборы в это воскресенье, однако 28-летний нападающий уже сообщил клуб, что не хочет тренироваться вместе с командой.

Гризманн отказывается тренироваться в Атлетико

Мадридский клуб готов привлечь француза к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Атлетико не намерен вести переговоры с Барселоной. Каталонцы смогут заполучить Гризманна, только выкупив контракт форварда.

Напомним, недавно мадридский клуб выступил с резким заявлением относительно потенциального перехода Гризманна в Барселону.

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