toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АРГЕНТИНА - ЧИЛИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Атлетико применит санкции к Гризманну, если тот не появится на предсезонных сборах

6 июля 23:36 24 Читати українською
Атлетико применит санкции к Гризманну, если тот не появится на предсезонных сборах
Антуан Гризманн / Marca

Атлетико готов наказать Антуана Гризманна за отказ присоединиться к команде на предсезонных сборах.

Атлетико обязал Гризманна появиться на предсезонные сборы в это воскресенье, однако 28-летний нападающий уже сообщил клуб, что не хочет тренироваться вместе с командой.

Гризманн отказывается тренироваться в Атлетико

Мадридский клуб готов привлечь француза к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Атлетико не намерен вести переговоры с Барселоной. Каталонцы смогут заполучить Гризманна, только выкупив контракт форварда.

Напомним, недавно мадридский клуб выступил с резким заявлением относительно потенциального перехода Гризманна в Барселону.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Моуринью посоветовал Соболя для Брюгге
6 июля
495
Теги
Испания Трансферы Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Барселона Барселона Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
    Іспанія — 6 июль391 Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
22
час
:
51
мин
Бразилия
23:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук