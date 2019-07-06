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Атлетіко застосує санкції до Грізманна, якщо той не з'явиться на передсезонних зборах

6 липня 23:36 563 Читать на русском
Атлетіко застосує санкції до Грізманна, якщо той не з'явиться на передсезонних зборах
Антуан Грізманн / Marca

Атлетіко готовий покарати Антуана Грізманна за відмову приєднатись до команди на передсезонних зборах.

Атлетіко зобов'язав Грізманна з'явитись на передсезонні збори цієї неділі, проте 28-річний нападник вже повідомив клуб, що не хоче тренуватись разом з командою.

Грізманн відмовляється тренуватись в Атлетіко

Мадридський клуб готовий притягнути француза до дисциплінарної відповідальності. Крім того, Атлетіко не має наміру вести перемовини з Барселоною. Каталонці зможуть отримати Грізманна, лише викупивши контракт форварда.

Нагадаємо, нещодавно мадридський клуб виступив з різкою заявою щодо потенційного переходу Антуана Грізманна в Барселону.

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