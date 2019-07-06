Атлетіко застосує санкції до Грізманна, якщо той не з'явиться на передсезонних зборах

Атлетіко готовий покарати Антуана Грізманна за відмову приєднатись до команди на передсезонних зборах.
Атлетіко зобов'язав Грізманна з'явитись на передсезонні збори цієї неділі, проте 28-річний нападник вже повідомив клуб, що не хоче тренуватись разом з командою.
Грізманн відмовляється тренуватись в Атлетіко
Мадридський клуб готовий притягнути француза до дисциплінарної відповідальності. Крім того, Атлетіко не має наміру вести перемовини з Барселоною. Каталонці зможуть отримати Грізманна, лише викупивши контракт форварда.
Нагадаємо, нещодавно мадридський клуб виступив з різкою заявою щодо потенційного переходу Антуана Грізманна в Барселону.
Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко