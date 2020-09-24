Барселона досягла угоди з мадридським Атлетіко щодо продажу свого форварда Луїса Суареса, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Суарес таки переходить в Атлетіко – мадридці заплатять незначну суму

33-річному уругвайцю залишилось пройти медогляд і поставити підпис під контрактом, термін якого не називається. В угоді про перехід уругвайця немає фіксованої суми, але у вигляді бонусів прописані шість мільйонів євро.

Нагадаємо, Суарес приєднався до Барселони у 2014 році, перейшовши з Ліверпуля за 82 млн євро. Всього Луїс провів за "синьо-гранатових" 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями він виграв 13 титулів.

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