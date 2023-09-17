Атлетико и Лацио считаются фаворитами на выход в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24, но списывать Селтик и Фейеноорд очень безрассудно. "Футбол 24" представляет участников группы Е.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 стартует совсем скоро. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR завершает серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы.

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На десерт остался квартет Е – не самый яркий по именам, но здесь тоже хватает изюминок. Это и Атлетико, пытающийся смыть позор предыдущего розыгрыша ЛЧ; и обновленный Лацио, который учится жить без Милинковича-Савича. Фейеноорд и Селтик, с которыми в прошлом году играл Шахтер. Конечно, все ожидают, что путевки в плей-офф ЛЧ достанутся командам из столиц Испании и Италии. Однако опыт доказывает, что с этими командами бесполезно делать какие-либо прогнозы. Так что перед нами потенциально самая непредсказуемая группа.

Атлетико

Багаж прошлого сезона: Диего Симеоне пытается адаптироваться к новым обстоятельствам и постепенно отходит от своего фирменного стиля. Этот процесс совсем не безболезненный. "Матрацники" с треском провалили групповой этап Лиги чемпионов, где соперниками были Порту, Брюгге и Байер. То есть Атлетико, по амбициям, должен был занимать там первое место. Реальность оказалась другой – всего 5 набранных очков и никаких еврокубков весной.

Отсутствие дополнительной нагрузки помогло на внутренней арене. Подопечные Симеоне установили второй лучший результат по набранным очкам за последние пять сезонов и снова завоевали бронзовые медали. Впереди финишировали только два гегемона Ла Лиги.

Амбиции: Атлетико, похоже, нашел какого-нибудь по-настоящему действенного шамана. Второй год мадридская команда получает потенциально очень хорошую группу в Лиге чемпионов. Вот и проверим, как Диего Симеоне усваивает уроки. Нового фиаско боссы клуба могут и не простить.

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10 самых дорогих игроков: Родриго де Пауль, Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Маркос Льоренте, Науэль Молина, Анхель Корреа, Антуан Гризманн, Рейнилду, Тома Лемар, Альваро Мората.

Главная звезда: Антуан Гризманн, если бы не провальный побег в Барселону, вполне мог бы претендовать на статус лучшего игрока Атлетико за всю историю. Однако вояж в Каталонию ему не забудут. Впрочем, француз доказывает, что любит Мадрид по-настоящему. Ради возвращения он пожертвовал своим эго, а теперь отказался от денег. Летом Гризманн мог перебраться в аравийский мир, но остался. Цель Антуана очень четкая – он х оче стать лучшим бомбардиром клуба. До легендарного Луиса Арагонеса всего 14 голов. Выполнить миссию можно уже в этом сезоне.

Лацио

Багаж прошлого сезона: Маурицио Сарри учел все ошибки дебютного сезона, а тут еще конкуренты массово помогали. Вот и вышло, что фактически только Лацио вел с Наполи борьбу за чемпионство чуть ли не до конца. Конечно, "орлы" пожертвовали кубковыми турнирами. В Лиге Европы играли резервным составом, поэтому не преодолели групповой этап, оказавшись в Лиге конференций. Но главное, что выполнили задание на сезон – без лишних проблем вернулись в ЛЧ.

Амбиции: вместо шага вперед, Сарри приходится откатиться назад. Летом Лацио продал Милинковича-Савича. Центральная фигура проекта. Вместо серба пригласили целый ряд исполнителей. Сейчас главный тренер снова строит новую команду. Мгновенного эффекта это не даст. У Сарри так не бывает. К тому же, в Лиге чемпионов придется также демонстрировать свой максимум. Здесь иначе нельзя.

10 самых дорогих игроков: Маттиа Дзакканьи, Даичи Камада, Маттео Гендузи, Николо Казале, Луис Альберто, Алессио Романьйоли, Николо Ровелла, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Тати Кастельянос.

Главная звезда: Чиро Иммобиле тоже мог перебраться в Саудовскую Аравию. Президент Лацио сказал, что даже не думал рассматривать предложения. Больше похоже на правду, что не предложили достаточно денег. На самом деле, потеря форварда не стала бы проблемой. Однако Иммобиле остался, и это хорошо. Для Лацио он уже давно больше, чем игрок или капитан. Это символ клуба и душа команды.

Фейеноорд

Багаж прошлого сезона: было бы интересно посмотреть на борьбу с Аяксом, не находившимся в кризисе. А так Фейеноорд был насколько выше других соперников, что интрига в Эредивизи была лишь формальной. В Лиге Европы они были в одном квартете из Лацио, где все команды набрали по 8 очков. Благодаря дополнительным показателям роттердамцы стали первыми, в 1/8 финала разбили Шахтер, а дальше вылетели от Ромы.

Амбиции: Этой осенью снова придется ехать в столицу Италии. Подозреваем, Фейеноорд очень хочет успешнее сыграть на Стадио Олимпико, где в прошлом году он дважды получил четыре мяча. Также знаковыми будут матчи против Селтика, который нидерландцы обыграли в финале Кубка чемпионов в 1970 году (единственный раз, когда выиграли турнир). Серьезную ставку на Лигу чемпионов команда не делает, но готова стать сенсацией группового этапа.

10 самых дорогих игроков: Давид Ганцко, Лутсхарел Геертрюйда, Сантьяго Хименес, Джастин Бейлов, Матс Виффер, Лука Иванушец, Келвин Стенгс, Куиллиндши Хартман, Игор Пайшао, Квинтен Тимбер.

Главная звезда: тот случай, когда все игроки находятся в тени главного тренера. Именно Арне Слот – главный актив Фейеноорда. Он привел роттердамцев к финалу Лиги конференций, в следующем году выиграл Эредивизи, а теперь готовится штурмовать ЛЧ. Летом Слота хотели переманить Шахтер и Тоттенхэм, но он решил, что его история с "красно-белыми" еще не подошла к концу.

Селтик

Багаж прошлого сезона: "кельты" очень легко выиграли все национальные трофеи. Впрочем, большим разочарованием стало возвращение в основную сетку Лиги чемпионов, где Селтик не был четыре года. В группе с Шахтером, Реалом и РБ Лейпциг представители Шотландии заняли последнее место, набрав всего два очка (за ничьи с дончанами).

Амбиции: Приглашение Анге Постекоглу оказалось очень хорошим решением. Он сверг с трона Рейнджерс. Это весит очень много. Однако в новый сезон Селтик входит с Бренданом Роджерсом, надеясь по меньшей мере на повторение успехов, которых специалист достиг во время своей первой каденции в Глазго. Первой задачей будет научить "кельтов" обходиться без Жоты, переманенного в Саудовскую Аравию.

10 самых дорогих игроков: Кього Фурухаси, Кэмерон Картер-Викерс, Рео Хатате, Мэтт О-Рили, Каллум МакГрегор, Лиэл Абада, Алистар Джонстон, Грег Тейлор, Дайзен Маэда, Майк Навроцки.

Главная звезда: у Кього Фурухаси просто нет конкурентов. Японский форвард демонстрирует чрезвычайно высокую результативность и в то же время не отказывается от черновой работы на команду. В прошлом сезоне он записал в свой актив 39 результативных действий за 50 матчей. Нынешнюю кампанию начал еще продуктивнее – 4+2 за шесть поединков.

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