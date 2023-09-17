"Все видели, что Валенсия была лучше и сделала то, что нужно было сделать. Мы сыграли худшую игру с тех пор, как я пришел в клуб. Соперник был лучше, и остается только его поздравить. Я признаю, когда игра сложилась плохо.

Валенсия сенсационно разгромила Атлетико – Яремчука продолжают игнорировать

Футбол отличный, потому что он ведет вас к победе таким образом, как это сделала Валенсия. Их игроки лучше бежали и показали более интенсивный футбол. Я совсем не злой, потому что знаю, какие у меня футболисты и какая у нас атмосфера в раздевалке, но признаю, что игра получилась плохой", – цитирует Симеоне AS.

К слову, это поражение стало первым для Атлетико в нынешнем сезоне. Наставник Валенсии снова не дал дебютировать Роману Яремчуку. Хотя счёт был очень комфортным, украинец так и просидел всю игру на скамейке для запасных.