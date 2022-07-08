Соглашение с левым вингером, который может сыграть и справа в атаке, рассчитано на 5 лет, сообщает официальный Twitter "матрасников".

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Сумма трансфера не разглашается. Transfermarkt сообщил о 6,5 млн евро. Лино стал вторым новичком команды Диего Симеоне после Акселя Витселя, пришедшего из Боруссии Дортмунд свободным агентом.

Сильной стороной новичка является дриблинг – по этому показателю Лино был лучшим в Примейре. Также вингер собрал на себе больше всех фолов среди всех игроков Португалии.

В составе Жил Висенте Самуэль Лино выступал 3 года. Сыграл 99 матчей, забил 26 голов. Одним из лучших игроков чемпионата Португалии интересовались Порту и Бенфика, но 22-летний вингер выбрал Атлетико. В Испании считают, что "матрасники" могут отдать его в аренду, но Лино настроен убедить Диего Симеоне дать ему шанс в течение сезона 2022/23.

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