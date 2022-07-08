Голкипер-ветеран Пепе Рейна снова стал игроком "желтой субмарины", подписав контракт на 1 год.

Чемпион мира и Европы достался Вильярреалу бесплатно, ведь его контракт с Лацио завершился. На понедельник, 11 июля, запланирована презентация 39-летнего Рейны. Вратарь уже приступил к тренировкам под руководством Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Рейна вернулся в Вильярреал после 17-летнего отсутствия – именно отсюда воспитанник Барселоны в 2005-м перешел в Ливерпуль. Испанец успел также поиграть за Наполи, Баварию, Милан, Астон Виллу и Лацио.

В профессиональной карьере Пепе сыграл 874 матча (из них 147 в форме Вильярреала). В составе сборной Испании выиграл ЧМ-2010, а также Евро-2008 и 2012. В августе Рейне исполнится 40 лет, но ветеран решил еще сезон поиграть на высоком уровне.

Ранее Вильярреал попрощался с другим опытным вратарем – Серхио Асенхо. На его место мог прийти Андрей Лунин, но в результате украинский кипер решил остаться в Реале.

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