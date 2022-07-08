Угода з лівим вінгером, який може зіграти і справа в атаці, розрахована на 5 років, інформує офіційний Twitter "матрацників".

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Сума трансферу не розголошується. Transfermarkt повідомив про 6,5 млн євро. Ліно став другим новачком команди Дієго Сімеоне після Акселя Вітселя, який прийшов із Борусії Дортмунд вільним агентом.

Сильною стороною новачка є дриблінг – за цим показником Ліно був найкращим у Прімейрі. Також вінгер зібрав на собі найбільше фолів серед усіх гравців Португалії.

У складі Жил Вісенте Самуель Ліно виступав 3 роки. Зіграв 99 матчів, забив 26 голів. Одним із найкращих гравців чемпіонату Португалії цікавилися Порту і Бенфіка, але 22-річний вінгер обрав Атлетіко. В Іспанії вважають, що "матрацники" можуть віддати його в оренду, але Ліно налаштований переконати Дієго Сімеоне дати йому шанс впродовж сезону 2022/23.

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