Чемпионат Испании, 31 тур

Атлетико – Мальорка – 3:1

Голы: де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 – Настасич, 20

Хетафе – Альмерия – 1:2

Голы: Майораль, 71 – Суарес, 7, 58

Удаление: Даконам, 45+3 (Хетафе)

Сельта – Эльче – начало в 23:00

Атлетико принимал Мальорку пытаясь реабилитироваться за поражение от Барселоны на Камп Ноу. Провал Реала в Жироне дал шанс "матрасникам" сократить отставание от второго места до двух очков, но для этого команде Диего Симеоне нужно было обыгрывать Мальорку, которая не проигрывала уже 4 тура и практически гарантировала себе прописку в Примере на следующий сезон.

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"Матрацники" празднуют 120 лет со дня основания клуба. По этому случаю Атлетико сыграл в необычной бело-синей форме, в которой в свое время выступали первые футболисты в истории "кольчонерос".

60.000 banderas rojiblancas con el primer escudo que tuvo el club para celebrar los 120 años de vida del @Atleti



@pabloegea #AtletiRCDMallorca pic.twitter.com/CczcMvEjV0 — MARCA (@marca) April 26, 2023 На второй тайм, похоже, вышла только команда Симеоне. Уже на 47-й Мората ударом головой вывел Атлетико вперед, замкнув навес Молины. А в конце игры "матрасники" в контратаке сняли все вопросы. Карраско убежал один на один с центра поля, технично положил голкипера и покатил мяч в сетку. И снова голевой пас отдал Антуан Гризманн. 3:1 – Атлетико приблизился к Реалу на расстояние двух очков.

Настоящая битва за жизнь ожидала Хетафе и Альмерию, которые разместились как раз над зоной вылета – Альмерия опережала Валенсию только по дополнительным показателям. Здесь тоже счет открыли гости. На 7-й минуте Луис Суарес классно разобрался с двумя защитниками и пробил под перекладину. На последних секундах тайма Даконам получил прямую красную и сделал положение Хетафе еще хуже. А после перерыва Суарес оформил дубль, замкнув прострел с фланга. Майораль воспользовался ошибкой соперников в защите и сократил отставание. 1:2 – Альмерия оторвалась от зоны вылета на 3 очка, Хетафе опережает трио неудачников на 1 балл.

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