Атлетико отпраздновал 120-летний юбилей необычной формой и победой – Гризманн отдал 2 ассиста, эффектный гол Карраско
В среду, 26 апреля, продолжился 31-й тур испанской Ла Лиги. Счет и обзор матчей читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании, 31 тур
Атлетико – Мальорка – 3:1
Голы: де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 – Настасич, 20
Хетафе – Альмерия – 1:2
Голы: Майораль, 71 – Суарес, 7, 58
Удаление: Даконам, 45+3 (Хетафе)
Сельта – Эльче – начало в 23:00
Атлетико принимал Мальорку пытаясь реабилитироваться за поражение от Барселоны на Камп Ноу. Провал Реала в Жироне дал шанс "матрасникам" сократить отставание от второго места до двух очков, но для этого команде Диего Симеоне нужно было обыгрывать Мальорку, которая не проигрывала уже 4 тура и практически гарантировала себе прописку в Примере на следующий сезон.
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"Матрацники" празднуют 120 лет со дня основания клуба. По этому случаю Атлетико сыграл в необычной бело-синей форме, в которой в свое время выступали первые футболисты в истории "кольчонерос".
Настоящая битва за жизнь ожидала Хетафе и Альмерию, которые разместились как раз над зоной вылета – Альмерия опережала Валенсию только по дополнительным показателям. Здесь тоже счет открыли гости. На 7-й минуте Луис Суарес классно разобрался с двумя защитниками и пробил под перекладину. На последних секундах тайма Даконам получил прямую красную и сделал положение Хетафе еще хуже. А после перерыва Суарес оформил дубль, замкнув прострел с фланга. Майораль воспользовался ошибкой соперников в защите и сократил отставание. 1:2 – Альмерия оторвалась от зоны вылета на 3 очка, Хетафе опережает трио неудачников на 1 балл.
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