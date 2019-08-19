Атлетико отозвал жалобу по трансферу Гризманна в Барселону

Мадридцы не смогли получить дополнительных средств за французского нападающего.

Руководство Атлетико отозвало жалобу на трансфер Гризманна в Барселону, информирует Sport.es. "Матрасники" смирились с тем, что им не удастся получить еще 80 млн евро за свою бывшую звезду и решили прекратить судебную борьбу.

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Ранее сообщалось, что основная претензия Атлетико к Барселоне заключалась в том, что каталонцы активировали клаусулу Гризманна в размере 120 млн евро, которая вступала в силу только 1 июля, в то время как до этой даты она составляла 200 млн. Поскольку переговоры между сторонами начались задолго до июля, Барселона должна была заплатить еще 80 млн.

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Напомним, Гризманн уже успел неудачно дебютировать в составе Барселоны – команда потерпела поражение 0:1 в стартовом туре Примеры против Атлетика.