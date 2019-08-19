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Атлетіко відкликав скаргу щодо трансферу Грізманна в Барселону

12:00 493 Читать на русском
Атлетіко відкликав скаргу щодо трансферу Грізманна в Барселону
Антуан Грізманн / Сайт Барселони

Мадридці не змогли отримати додаткових коштів за французького нападника.

Керівництво Атлетіко відкликало скаргу на трансфер Грізманна до Барселони, інформує Sport.es. "Матрацники" змирилися з тим, що їм не вдасться отримати ще 80 мільйонів євро за свою колишню зірку і вирішили припинити судову боротьбу.

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Раніше повідомлялося, що основна претензія Атлетіко до Барселони полягала в тому, що каталонці активували клаусулу Грізманна у розмірі 120 млн євро, яка набувала чинності лише 1 липня, в той час як до цієї дати вона становила 200 млн. Оскільки переговори між сторонами почалися задовго до липня, Барселона повинна була заплатити ще 80 млн.

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Нагадаємо, Грізманн вже встиг невдало дебютувати у складі Барселони – команда зазнала поразки 0:1 у стартовому турі Прімери проти Атлетіка.

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Теги
Трансфери Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона
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