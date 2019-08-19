Феноменальный рейд Фелиша через полполя перед заработанным пенальти в матче против Хетафе

Новичок Атлетико показал свою невероятную технику уже в первом туре Примеры.

Португальский форвард поразил зрителей шикарным забегом на 50 метров в матче против Хетафе.

Симеоне назвал причины невероятного успеха Фелиша

Фелиш легко оставил в дураках трех оппонентов и дошел до штрафной, где его остановили только с помощью фола. Правда, голом эпизод не закончился – Мората не смог реализовать одиннадцатиметровый, который заработал его партнер.

Напомним, Атлетико все же одержал победу со счетом 1:0 и удачно начал чемпионат Испании 2019/20.

Атлетико удержал победу над Хетафе в матче с двумя удалениями, Вальядолид с Луниным в запасе переиграл Бетис