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Феноменальный рейд Фелиша через полполя перед заработанным пенальти в матче против Хетафе

09:28 280 Читати українською
Феноменальный рейд Фелиша через полполя перед заработанным пенальти в матче против Хетафе
Жоау Фелиш / Твиттер Атлетико

Новичок Атлетико показал свою невероятную технику уже в первом туре Примеры.

23’ Альваро Мората
42’ Ренан Лоди
 
Хорхе Молина 38’
23’ Альваро Мората
38’ Хорхе Молина
42’ Ренан Лоди

Португальский форвард поразил зрителей шикарным забегом на 50 метров в матче против Хетафе.

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Фелиш легко оставил в дураках трех оппонентов и дошел до штрафной, где его остановили только с помощью фола. Правда, голом эпизод не закончился – Мората не смог реализовать одиннадцатиметровый, который заработал его партнер.

Напомним, Атлетико все же одержал победу со счетом 1:0 и удачно начал чемпионат Испании 2019/20.

Атлетико удержал победу над Хетафе в матче с двумя удалениями, Вальядолид с Луниным в запасе переиграл Бетис

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