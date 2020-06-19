Атлетико отказался продать Фелиша в АПЛ за 150 млн евро

"Матрасники" получили роскошное предложение о трансфере португальца, но ответили отказом.

Один из английских клубов предлагал Атлетико 150 млн евро за Жоау Фелиша. Кто конкретно это был – не уточняется, но испанцы не планируют отпускать нападающего и сразу же ответили отказом, утверждает Goal.com.

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Правда, предложение поступало еще перед пандемией COVID-19. В нынешних реалиях вряд ли какой-то клуб решится выложить такие деньги за 20-летнего нападающего.

Напомним, Фелиш присоединился к Атлетико прошлым летом за 126 млн евро. В дебютном сезоне в Испании португалец сыграл 29 матчей, забил 8 голов и трижды ассистировал партнерам.

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