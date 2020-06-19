Реал продлил аренду конкурента Лунина и определился с судьбой украинца на следующий сезон

Голкипер Реала Альфонс Ареола покинет мадридский клуб в августе. Андрей Лунин сменит его в статусе второго вратаря "сливочных".

Мадридцы согласовали с ПСЖ продление аренды Альфонса Ареола. Французский вратарь будет защищать цвета Реала до завершения выступлений мадридцев в Лиге чемпионов, финальная стадия которой пройдет в августе. 7 или 8 числа "сливочные" сыграют против Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала.

Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Реал

Реал и ПСЖ воспользовались правилом ФИФА о краткосрочном продлении контрактов с игроками, срок соглашений которых истекает 30 июня. Как только Реал завершит выступления в ЛЧ, Ареола попрощается с клубом. Вместо него мадридцы сделают ставку на Андрея Лунина, который станет вторым голкипером Реала в следующем сезоне, утверждает Marca.

Напомним, именно Ареола является дублером Куртуа в сезоне 2019/20. 27-летний француз провел 12 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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