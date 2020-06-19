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Атлетіко відмовився продати Феліша в АПЛ за 150 млн євро

15:38 - Читать на русском
Атлетіко відмовився продати Феліша в АПЛ за 150 млн євро
Жоау Феліш / ФК Атлетіко Мадрид

"Матрацники" отримали розкішну пропозицію щодо трансферу португальця, але відповіли відмовою.

Один із англійських клубів пропонував Атлетіко 150 млн євро за Жоау Феліша. Хто конкретно це був – не уточнюється, але іспанці не планують відпускати нападника та одразу ж відповіли відмовою, стверджує Goal.com.

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Щоправда, пропозиція надходила ще перед пандемією COVID-19. У нинішніх реаліях навряд чи якийсь клуб наважиться викласти такі гроші за 20-річного нападника.

Нагадаємо, Феліш приєднався до Атлетіко минулого літа за 126 млн євро. У дебютному сезоні в Іспанії португалець зіграв 29 матчів, забив 8 голів та тричі асистував партнерам.

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Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Англії Жоау Жоау Феліш Головне Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Англія
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