Атлетіко відмовився продати Феліша в АПЛ за 150 млн євро

"Матрацники" отримали розкішну пропозицію щодо трансферу португальця, але відповіли відмовою.

Один із англійських клубів пропонував Атлетіко 150 млн євро за Жоау Феліша. Хто конкретно це був – не уточнюється, але іспанці не планують відпускати нападника та одразу ж відповіли відмовою, стверджує Goal.com.

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Щоправда, пропозиція надходила ще перед пандемією COVID-19. У нинішніх реаліях навряд чи якийсь клуб наважиться викласти такі гроші за 20-річного нападника.

Нагадаємо, Феліш приєднався до Атлетіко минулого літа за 126 млн євро. У дебютному сезоні в Іспанії португалець зіграв 29 матчів, забив 8 голів та тричі асистував партнерам.

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