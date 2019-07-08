Атлетіко офіційно презентував Жоау Феліша

Півзахисника Жоау Феліша представили у якості гравця "матрацників".

Півзахисник Жоау Феліш офіційно представлений у статусі гравця Атлетіко та вже провів перше тренування з командою, передає офіційний твіттер клубу.

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"Деякі люди народжуються з вродженим талантом, який вони показують з юного віку. Слово, яке найкраще описує Жоау – це талант.

У 19 років він має велику кар'єру попереду, і ми пишаємося, що Феліш обрав "червоно-білі" кольори. Ласкаво просимо до Атлетіко, Жоау", – цитує президента Атлетіко Енріке Серезо офіційний сайт клубу.

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