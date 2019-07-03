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Фелиш "отжал" номер Гризманна в Атлетико

22:45 35 Читати українською
Фелиш "отжал" номер Гризманна в Атлетико
Жоау Фелиш / фото из соцсетей

Новичок мадридского Атлетико Жоау Фелиш определился с игровым номером в новой команде.

"Дамы и господа, наш новый номер 7 – Жоау Фелиш", – говорится в сообщении в официальном твиттере Атлетико.

Жоау Фелиш стал игроком Атлетико

Под этим номером на протяжении нескольких сезонов выступал многолетний лидер атак "матрасников" Антуан Гризманн. Ожидается, что французский форвард вскоре перейдет в Барселону. Он попрощался с болельщиками Атлетико еще в мае.

К слову, Жоау Фелиш стал игроком мадридцев в среду. Его трансфер обошелся в 126 млн евро. Он стал самым дорогим игроком в истории испанского гранда и 4-м по стоимости в мире после Неймара, Мбаппе и Коутиньо.

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Теги
Испания Жоау Фелиш Жоау Фелиш Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико
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