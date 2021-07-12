Атлетико официально подписал Де Пауля
20:15 - Читати українською
Полузащитник Родриго Де Пауль снова попробует свои силы в чемпионате Испании.
Атлетико на своем официальном сайте объявил о трансфере лидера Удинезе. Личный контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера по сообщениям СМИ составляет 35 млн евро.
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5 лет назад Удинезе отдал Валенсии за Де Пауля скромные 3 млн евро. Аргентинец стал настоящей звездной на Фриули – 184 матча, 34 гола и 36 ассистов. Также хавбек роскошно выступил на Копа Америка, отдав ассист на победный гол Ди Марии в финале против Бразилии.
Напомним, ранее Атлетико усилился вингером Маркосом Паулу из Флуминенсе.
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