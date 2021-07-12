Полузащитник Родриго Де Пауль снова попробует свои силы в чемпионате Испании.

Атлетико на своем официальном сайте объявил о трансфере лидера Удинезе. Личный контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера по сообщениям СМИ составляет 35 млн евро.

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5 лет назад Удинезе отдал Валенсии за Де Пауля скромные 3 млн евро. Аргентинец стал настоящей звездной на Фриули – 184 матча, 34 гола и 36 ассистов. Также хавбек роскошно выступил на Копа Америка, отдав ассист на победный гол Ди Марии в финале против Бразилии.

Напомним, ранее Атлетико усилился вингером Маркосом Паулу из Флуминенсе.

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