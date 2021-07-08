Руководство Атлетико убедило Диего Симеоне оставить свою подпись на новом контракте с "матрасниками".

Дочери Симеоне ворвались на интервью отца-чемпиона и спели гимн Атлетико – трогательное видео

Теперь соглашение о сотрудничестве между мадридцами и аргентинским специалистом рассчитано до лета 2024-го. Симеоне уже успел стать легендой Атлетико, ведь возглавляет команду еще с 2011 года. За это время 51-летний аргентинец дважды завоевывал золотые медали Ла Лиги.

Предыдущий контрак Симеоне был рассчитан до лета 2022-го. Специалист также имеет опыт работы в Расинге, Эстудиантесе, Ривер Плейте, Сан-Лоренсо и итальянской Катании.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21