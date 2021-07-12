Півзахисник Родріго Де Пауль знову спробує свої сили у чемпіонаті Іспанії.

Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер лідера Удінезе. Особистий контракт розрахований на 5 років, сума трансферу за повідомленнями ЗМІ становить 35 млн євро.

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5 років тому Удінезе віддав Валенсії за Де Пауля скромні 3 млн євро. Аргентинець став справжньою зіркою на Фріулі – 184 матчі, 34 голи та 36 асистів. Також хавбек розкішно виступив на Копа Амеріка, віддавши асист на переможний гол Ді Марії у фіналі проти Бразилії.

Нагадаємо, раніше Атлетіко підсилився вінгером Маркосом Паулу з Флуміненсе.

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