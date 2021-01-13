Нападающий Лиона Мусса Дембеле будет защищать цвета Атлетико до завершения нынешнего сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Мадридцы заплатят за аренду 1,5 млн евро и будут иметь возможность выкупа француза за 33,5 млн + 5 млн бонусов. Если "матрасники" решатся полноценно приобрести 24-летнего игрока, то Лион еще сможет рассчитывать на 10% от последующей перепродажи форварда.

В нынешнем сезоне Мусса появлялся на поле 16 раз и отметился лишь одним голом.

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