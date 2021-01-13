Атлетіко офіційно домовився з Ліоном про трансфер Дембеле
Французький нападник Мусса Дембеле перебрався до столиці Іспанії.
Нападник Ліона Мусса Дембеле захищатиме кольори Атлетіко до завершення нинішнього сезону на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Мадридці заплатять за оренду 1,5 млн євро і матимуть можливість викупу француза за 33,5 млн + 5 млн бонусів. Якщо "матрацники" зважаться повноцінно придбати 24-річного гравця, то Ліон ще зможе розраховувати на 10% від майбутнього перепродажу форварда.
У нинішньому сезоні Мусса з'являвся на полі 16 разів і відзначився лише одним голом.
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