Нападник Ліона Мусса Дембеле захищатиме кольори Атлетіко до завершення нинішнього сезону на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мадридці заплатять за оренду 1,5 млн євро і матимуть можливість викупу француза за 33,5 млн + 5 млн бонусів. Якщо "матрацники" зважаться повноцінно придбати 24-річного гравця, то Ліон ще зможе розраховувати на 10% від майбутнього перепродажу форварда.

У нинішньому сезоні Мусса з'являвся на полі 16 разів і відзначився лише одним голом.

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