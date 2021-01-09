Мадридскому клубу в очередной раз пришлось не выходить на футбольное поле. Благодаря этому Атлетико покорилось очень необычное достижение.

Центральный поединок 18-го тура Примеры между Атлетико и Атлетиком перенесли из-за ужасных погодных условий – Испанию накрыл снегопад. Это способствовало установлению нового рекорда в истории испанского первенства.

Атлетико – Атлетик: матч официально перенесен из-за ужасного снегопада

Атлитико стал первым клубом в истории Ла Лиги, чьи матчи трижды были перенесены в течение одного сезона. До этого "матрасники" не играли в 1 и 2 турах против Севильи и Леванте соответственно.

Несмотря на это, мадридский клуб лидирует в чемпионате Испании с 38 очками. Уже сегодня Реал сможет обойти подопечных Симеоне, правда у них теперь аж 3 поединка в запасе.

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