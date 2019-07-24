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Атлетико одержал тяжелую победу над Чивас Гвадалахара на Международном кубке чемпионов

09:39 70 Читати українською
Атлетико одержал тяжелую победу над Чивас Гвадалахара на Международном кубке чемпионов
Гвадалахара – Атлетико – 0:0

Мадридский Атлетико победил мексиканский Чивас Гвадалахара в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Чивас Гвадалахара
0
0 : 0
0
Атлетико
04:00 24:07:2019
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Чивас Гвадалахара – Атлетико – 0:0 (по пен – 4:5)

Удаления: Льоренте, 24 – Вильянуэва, 61

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Основное и дополнительное время отчетного поединка не порадовало зрителей забитыми голами. Зато в середине каждого из таймов команды заработали по удалению. В первой половине оставил "матрасников" в меньшинстве Маркос Льоренте, а после перерыва вторую желтую получил Карлос Вильянуэва.

Судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее были подопечные Диего Симеоне.

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Гвадалахара завершила свои выступления на Международном кубке чемпионов, проиграв все три поединка. Атлетико в рамках этого турнира еще предстоит сыграть против Реала (27 июля) и Ювентуса (10 августа).

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09:04
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