Атлетико одержал тяжелую победу над Чивас Гвадалахара на Международном кубке чемпионов

Мадридский Атлетико победил мексиканский Чивас Гвадалахара в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Чивас Гвадалахара – Атлетико – 0:0 (по пен – 4:5)

Удаления: Льоренте, 24 – Вильянуэва, 61

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Основное и дополнительное время отчетного поединка не порадовало зрителей забитыми голами. Зато в середине каждого из таймов команды заработали по удалению. В первой половине оставил "матрасников" в меньшинстве Маркос Льоренте, а после перерыва вторую желтую получил Карлос Вильянуэва.

Судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее были подопечные Диего Симеоне.

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Гвадалахара завершила свои выступления на Международном кубке чемпионов, проиграв все три поединка. Атлетико в рамках этого турнира еще предстоит сыграть против Реала (27 июля) и Ювентуса (10 августа).