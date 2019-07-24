Атлетіко здобув важку перемогу над Чівас Гвадалахара на Міжнародному кубку чемпіонів

Мадридський Атлетіко переміг мексиканський Чівас Гвадалахара в серії пенальті в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Чівас Гвадалахара – Атлетіко – 0:0 (по пен – 4:5)

Вилучення: Льоренте, 24 – Вільянуева, 61

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Основний та додатковий час звітного поєдинку не порадував глядачів забитими голами. Натомість у середині кожного із таймів команди заробили по вилученню. У першій половині залишив "матрацників" в меншості Маркос Льоренте, а після перерви другу жовту отримав Карлос Вільянуева.

Доля переможця вирішувалася у серії післяматчевих пенальті, у якій вправнішими були підопічні Дієго Сімеоне.

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Гвадалахара завершила свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів, програвши усі три поєдинки. Атлетіко в рамках цього турніру ще належить зіграти проти Реала (27 липня) та Ювентуса (10 серпня).