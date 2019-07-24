Бавария – Милан: активный прессинг Мюнхена, Ковач доволен экспериментами, досадная травма лучшего из "россонери"

Чемпион Германии Бавария минимально переиграла итальянский Милан в матче Международного кубка чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Бавария – Милан – 1:0

Гол: Горетцка, 45+3

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) – Киммих (Михальевич, 46), Зюле, Павар, Девис – Горетцка, Толиссо (Алькантара, 46), Санчеш (Сингх, 59) – Мюллер (Штиллер, 80), Арп, Коман (Алаба, 59).

Милан: Доннарумма – Калабриа, Габбия, Стринич, Эрнандес (Конти, 45) – Билья, Чалханоглу, Борини (Брешианини, 90+1), Мальдини (Кутроне, 58) – Кастильехо (Мионич, 90+1), Пйонтек.

Первая четверть матча осталась за Баварией: контроль мяча и осмысленные атаки против отсутствия моментов у соперника. Немцы регулярно предлагали высокий прессинг до чужой штрафной, благодаря чему Милан ошибался и быстро отдавал мяч. В то же время прессинг "россонери" Мюнхен умело разбивал передачами на активные фланги с Дэвисом и Киммихом.

Выделялась левая бровка, где вышли в паре два номинальных вингера (Дэвиса наигрывают фулбеком). Коман и Дэвис в чем-то похожи по игровому стилю, однако стараются не дублировать друг друга. Француз очень часто уходил в центр, а за ширину отвечал канадец – Альфонсо несколько раз неплохо прострелил.

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Игра по сценарию Баварии и почти без моментов шла до середины тайма. Затем Милан начал огрызаться. Лучшим был левый фланг итальянцев, где впереди постоянно помогал Тео Эрнандес. Почти вся острота исходила от его подключений. На 23-й минуте Тео создал шанс для Мальдини, но потомок легендарного семейства ударом в касание не попал в створ ворот.

Стоит вспомнить эпизод с участием Пйонтека, когда Кшиштоф впервые за долгое время вышел на ударную позицию, но не попал в цель. Хорошую комбинацию со многим быстрыми передачами завершил Калабриа – на его прострел вдоль линии ворот никто не откликнулся. Продолжал ходить на чужую половину Эрнандес. К сожалению, под конец тайма очередной роскошный рейд Тео завершился травмой.

Во время периода "опасного Милана" Бавария не держала игру под контролем, но отвечала своими минишансами. Санчеш выстрелил издали – мимо, Зюле головой замыкал стандарт – тоже в молоко. Арп, который в последний момент получил место в старте из-за повреждения Левандовски, очень старался на острие (до этого ему в основном давали игровое время на фланге). Навязывал борьбу, искал свободные зоны, стерег передачи партнеров. С последним получалось посредственно: либо не хватало сантиметров, или залезал в офсайд.

В компенсированное к первому тайму время Бавария забила единственный гол в матче. Киммих сместился в полуфланг и идеально покатил "коридором" в штрафную под врыв Горетцки. Леон легко переиграл голкипера. Ничего особенного, обычный "баварский" мяч. Даже в этом матче мюнхенцы и раньше пытались такое провернуть. В голевом эпизоде ​​разыграли как по нотам.

На второй тайм Нико Ковач подготовил ряд изменений. В центр обороны вышел юный Михальевич, а Павар перешел на правый фланг. Бенжамен одинаково хорошо справляется со своими обязанностями на обеих позициях, отдавал отличные передачи. Как и ожидалось, француз добавляет тренеру много пространства для маневра. Что касается хорватского парня, он заметно нервничал и пытался сыграть надежно, не "привезти".

Зато "привез" Зюле – на 64-й минуте Никлас обрезал всю команду и вывел Кутроне один на один с Ульрайхом. Голкипер Баварии выиграл дуэль. Правда, к этому фэйлу Бавария 20 минут не давала Милану мяч. Центральной фигурой стал Алькантара, который с появлением на поле полностью вел игру немцев. Милан не выдерживал высокого прессинга, сбивался на дальние передачи в никуда и не мог построить атаку.

Бавария отбирала мяч и сразу переходила в активную фазу наступления. На ударной позиции оказывался Мюллер, а левый фланг "ротэн", где компанию Дэвису составил уже Алаба, продолжал сыпать навесами и ударами. Милан ждал ошибки – и они были. Чалханоглу дали пробить из-за пределов штрафной – Ульрайх правильно выбрал позицию. Затем Свен сам "наварил" – соперник не наказал.

Последние минуты лучше провела Бавария. "Звезда юга" даже забила два гола, которые арбитр справедливо отменил: Арп подыграл себе рукой, а Алаба попал в офсайд, принимая шедевральный ассист от Алькантары. В итоге – минимальная победа чемпиона Германии 1:0.

Бавария завершила выступления на Международном кубке чемпионов. 6 очков, победы над Реалом и Миланом, а также поражение от Арсенала. "Ротэн" занимают текущее второе место в таблице. Нико Ковач на пресс-конференции сказал, что он не просто доволен, а категорически доволен туром по США. У Милана еще матчи с Бенфикой и Манчестер Юнайтед.

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