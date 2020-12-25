Действующий контракт Диего Косты с мадридцами завершается летом и руководство клуба не намерено продолжать сотрудничество с 32-летним испанцем, сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

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Источник не исключает, что Диего попрощается с "матрасниками" уже зимой. Вместо него Атлетико намерен подписать форварда Наполи Аркадиуша Милика, чье соглашение также действует до июня 2021-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Коста провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами. Милик даже не попал в заявку своей команды на серию А из-за желания покинуть лагерь неаполитанцев.

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