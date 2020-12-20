Интимные фото Диего Косты и Жезуса нашли в Библии в благотворительной организации – скандал дня
Форвард Атлетико Диего Коста и нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус попали в скандал.
Кадры обнаженных футбольных звезд опубликовал таблоид The Sun. На двух фото Коста и Жезус лежат с неизвестной женщиной.
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Самое интересное, что эти фотографии нашли в Библии, которая была передана благотворительной организации в Лондоне еще в мае 2020 года. О существовании этих фотографий работники учреждения узнали недавно – при сортировке полученных пожертвований они просто выпали из книги.
Заметим, что Габриэль Жезус недавно объявил о прекращении отношений с моделью Фернандой Кейроз. А вот Диего Коста женат и воспитывает двоих детей – форвард почти не афиширует свою личную жизнь.
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