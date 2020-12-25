Чинний контракт Дієго Кости з мадридцями завершується влітку і керівництво клубу не має наміру продовжувати співпрацю з 32-річним іспанцем, повідомляє журналіст Маттео Моретто у Twitter.

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Джерело не виключає, що Дієго попрощається з "матрацниками" вже взимку. Натомість Атлетіко має намір підписати форварда Наполі Аркадіуша Міліка, чия угода також діє до червня 2021-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Коста провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами. Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір неаполітанців.

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