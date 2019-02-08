Атлетико нашел замену Годину в Гремио

Атлетико определилось с заменой Годину, который покинет команду летом.

Мадридский клуб заинтересован в трансфере центрального защитника Гремио Вальтера Каннеманна, об этом сообщает бразильское издание Esporte Interativo.

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Сумма отступных, которая прописана в контракте футболиста, составляет 20 миллионов евро. К слову, Каннеман уже выступал под руководством наставника Атлетико Диего Симеоне, когда тот возглавлял аргентинский Сан-Лоренсо.

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Напомним, капитан "матрасников" Диего Годин не будет продлевать контракт с командой и летом, вероятно, перейдет в Интер на правах свободного агента.