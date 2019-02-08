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Атлетіко знайшов заміну Годіну у Греміо

20:56 152 Читать на русском
Атлетіко знайшов заміну Годіну у Греміо
Вальтер Каннеманн / Marca

Атлетіко визначилось з заміною Дієго Годіну, який покине команду влітку.

Мадридський клуб зацікавлений у трансфері центрального захисника Греміо Вальтера Каннеманна, про це повідомляє бразильське видання Esporte Interativo.

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Сума відступних, яка прописана у контракті футболіста, складає 20 мільйонів євро. До слова, Каннеман вже виступав під керівництвом наставника Атлетіко Дієго Сімеоне, коли той очолював аргентинський Сан-Лоренсо.

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Нагадаємо, капітан "матрацників" Дієго Годін не буде продовжувати контракт з командою та влітку, ймовірно, перейде у Інтер на правах вільного агента.

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