Атлетіко знайшов заміну Годіну у Греміо

Атлетіко визначилось з заміною Дієго Годіну, який покине команду влітку.

Мадридський клуб зацікавлений у трансфері центрального захисника Греміо Вальтера Каннеманна, про це повідомляє бразильське видання Esporte Interativo.

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Сума відступних, яка прописана у контракті футболіста, складає 20 мільйонів євро. До слова, Каннеман вже виступав під керівництвом наставника Атлетіко Дієго Сімеоне, коли той очолював аргентинський Сан-Лоренсо.

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Нагадаємо, капітан "матрацників" Дієго Годін не буде продовжувати контракт з командою та влітку, ймовірно, перейде у Інтер на правах вільного агента.