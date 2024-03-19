За последние несколько лет Атлетико переманил из Барселоны целый ряд её звёздных игроков: Давида Вилью, Антуана Гризманна и Луиса Суареса. Как информирует инсайдер Рубен Урия, будущим летом по "проторенной дорожке" может пойти форвард "блаугранас" Роберт Левандовски.

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Польскому бомбардиру 35 лет и он получает огромную зарплату. Сообщается, что в каталонском клубе есть люди, которые желали бы его продажи для разгрузки зарплатной ведомости клуба. Согласно источнику, трансфер Роберта из Барсы в Атлетико может состояться в том случае, если каталонский клуб не станет завышать стоимость поляка.

Атлетико, скорее всего, будет искать летом одного форварда, учитывая, что Мемфис Депай, Альваро Мората и Анхель Корреа могут быть проданы. Левандовски забил 20 голов в составе Барселоны во всех турнирах этого сезона.

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