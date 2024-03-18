Жоау Фелиш снова был безжалостным к клубу, которому принадлежит его контракт. В матче первого круга португалец принес Барсе победу, а в этот раз открыл счет с передачи Левандовски.

Барселона разбила Атлетико и обошла Жирону – Левандовски оформил 1+2, Хави удалили, Фелиш забил своим

Главным героем встречи все же стал Роберт, который после перерыва еще добавил гол+пас. Поляк забил бильярдным ударом, а затем идеально навесил на голову Фермину – 3:0.