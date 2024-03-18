Атлетико – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча
18 марта 06:00 - Читати українською
Атлетико разгромно проиграл Барселоне в 29-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Жоау Фелиш 38’
Фермин Лопес 65’
38’ Жоау Фелиш
65’ Фермин Лопес
Жоау Фелиш снова был безжалостным к клубу, которому принадлежит его контракт. В матче первого круга португалец принес Барсе победу, а в этот раз открыл счет с передачи Левандовски.
Барселона разбила Атлетико и обошла Жирону – Левандовски оформил 1+2, Хави удалили, Фелиш забил своим
Главным героем встречи все же стал Роберт, который после перерыва еще добавил гол+пас. Поляк забил бильярдным ударом, а затем идеально навесил на голову Фермину – 3:0.
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