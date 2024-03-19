За останні кілька років Атлетіко переманив із Барселони цілу низку її зіркових гравців: Давіда Вілью, Антуана Грізманна і Луїса Суареса. Як інформує інсайдер Рубен Урія, наступного літа "второваною стежкою" може піти форвард "блаугранас" Роберт Лєвандовскі.

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Польському бомбардиру 35 років і він отримує величезну зарплату. Повідомляється, що в каталонському клубі є люди, які бажали б його продажу для розвантаження зарплатної відомості клубу. Згідно з джерелом, трансфер Роберта з Барси в Атлетіко може відбутися в тому випадку, якщо каталонський клуб не стане завищувати вартість поляка.

Атлетіко, найімовірніше, буде шукати влітку одного форварда, з огляду на те, що Мемфіс Депай, Альваро Мората і Анхель Корреа можуть бути продані. Лєвандовскі забив 20 голів у складі Барселони у всіх турнірах цього сезону.

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