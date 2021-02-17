В рамках доигрывание 2-го тура испанской Примеры Леванте в родных стенах удержал тяжелую ничью с Атлетико. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Фаворит турнирной таблицы Атлетико на выезде встречался с ее середняком – Леванте. Мадридцы чувствовали, как им в спину дышат Реал и Барселона (хотя разница с ближайшим из них и составляла 6-ть пунктов), поэтому в этом матче решили выложиться по полной.

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Они начали значительно активнее и еще в начале встречи создали несколько опасных моментов, однако забить никак не удавалось. На 17-й минуте "лягушки" неожиданно вырвались в стремительную атаку, завершением которой стал выход Барди один на один с голкипером – 1:0. Подопечные Диего Симеоне сразу бросились в атаку и под занавес тайма сумели сравнять счет – отличился Льоренте.

После перерыва "матрасники" продолжили давить на защиту соперника, но игроки Леванте успешно оборонялись и изредка напоминали о себе опасными контратаками. До конца матча гости отчаянно пытались вырваться вперед, но "лягушки" всеми способами затягивали игру и сумели удержать свои ворота "на замке". В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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