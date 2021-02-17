У рамках догравання 2-го туру іспанської Прімери Леванте у рідних стінах втримав важку нічию з Атлетіко. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Фаворит турнірної таблиці Атлетіко на виїзді зустрічався із її середняком – Леванте. Мадридці відчували, як їм у спину дихають Реал та Барселона (хоч різниця до найближчого з них і складала 6-ть пунктів), тож у цьому матчі вирішили викластись на повну.

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Вони розпочали значно активніше і ще на початку зустрічі створили кілька небезпечних моментів, однак забити ніяк не вдавалось. На 17-й хвилині "жаби" неочікувано вирвались у стрімку атаку, завершенням якої став вихід Барді віч-на-віч із голкіпером – 1:0. Підопічні Дієго Сімеоне одразу кинулись в атаку і під завісу тайму таки зуміли зрівняти рахунок – відзначився Льоренте.

Після перерви "матрацники" продовжили тиснути на захист суперника, але гравці Леванте успішно оборонялись та зрідка нагадували про себе небезпечними контратаками. До кінця матчу гості відчайдушно намагались вирватись уперед, але "жаби" всіма способами затягували гру і таки зуміли втримати свої ворота "на замку". Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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