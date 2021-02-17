"Не ожидал быть в этот момент карьеры в Атлетико, но мне это очень нравится. Я благодарен, потому что тренерский штаб и мои товарищи по команде верят мне, они мне доверяют, и это то, за что вы пытаетесь отплатить голами.

Атлетико может бесплатно потерять Суареса летом

Я все еще чувствую, что наслаждаюсь моментом. Я нахожусь в футбольной элите. Играя в Атлетико, вы входите в эту элиту. Некоторые люди не верили, что я все еще могу быть на этом уровне. У меня все тот же энтузиазм.

Надеюсь, что в этом году, в следующем году и сколько бы лет это не было, я буду продолжать бороться и выкладываться на все сто процентов, пока не пойму, что зашел так далеко, как мог. Но от меня никто не избавится. Я сам решу, когда мне уйти", – цитирует Суареса ESPN.

Напомним, Луис перешел в Атлетико из Барселоны прошлым летом. В нынешнем сезоне уругваец стал лидером атак "матрасников". Он провел 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 мячей.

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