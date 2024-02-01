В перенесенном поединке 20-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано на выезде не удержал ничью с Атлетико (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Атлетико, после нынешнего матча Барселоны опустившийся на четвертую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, должен был возвращать утраченные позиции в матче с Райо Вальекано. В свою очередь "пчелы" с первых минут продемонстрировали сопернику, что легкой прогулки для них в этот вечер не будет.

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Первый опасный момент "матрасники" создали лишь на 20-й минуте – Депай с разворота красиво бил в правую девятку, но слишком высоко. Паласон в ответ замкнул сферу над перекладиной. Через мгновение уже Корреа головой целил в нижний угол, но Димитриевски в прыжке спас.

На 30-й минуте Атлетико забил – VAR четко показал, что мяч полностью пересек линию ворот, но в момент передачи был зафиксирован офсайд. Вскоре мадридцы повторили свою попытку – Рейнилду Мандава выскочил выше остальных после навеса со штрафного и головой направил круглого в сетку. Система видеонаблюдения снова взяла паузу на просмотр эпизода, но на этот раз претензий к взятию ворот не было.

На перерыв, однако, команды ушли при равном счете: в одной из контратак оборона Атлетико опустилась очень низко и создала для Альваро Гарсии прекрасную возможность пробить – тот с линии ворот мощным ударом прошил Облака.

Де Пауль в первой же атаке после выхода на замену убежал на свидание с Облаком, но немного поспешил и решил перебросить сферу через словенца – для Яна этот фортель оказался несложным. Чуть позже Гримзманн стрелял с острого угла, но попал в тыльную сторону сетки.

За 10 минут до завершения основного времени Барриос роскошным пасом оставил в дураках оборону Райо и вывел один на один Депая – Мемфис не промахнулся. Но неумолимый VAR снова отобрал гол у "матрасников" из-за офсайда.

На 90-й минуте Депай все-таки вырвал победу для Атлетико – сработала связка с Гризманном: Антуан отдал передачу в разрез с правого фланга, Депай опередил двух защитников и резко в касание пробил в угол. Димитриевски не ожидал такого поворота и лишь успел зацепить сферу руками – та затрепетала в сетке.

Победа принесла Атлетико 47 очков и вернула на третью строчку турнирной таблицы Примеры, Райо с 24-мя пунктами тринадцатый.

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