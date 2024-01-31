Барселона после обидного поражения Вильярреалу в прошлом туре (3:5 – решающие голы "блаугранас" пропустили на 99-й и 102-й минутах) планировала взять реванш в матче с Осасуной. Команде был необходим глоток свежего воздуха на фоне известия об уходе Хави в конце сезона. В свою очередь памплонцы были не прочь воспользоваться кризисом в каталонском клубе и пополнить очковый багаж.

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Поединок для Барселоны начался не лучшим образом – Ферран Торрес уже на первых минутах получил травму и вынужден был покинуть поле.

Ferran Torres in tears as he's forced to leave the pitch with an apparent leg injury just six minutes into Barcelona's match vs. Osasuna pic.twitter.com/CjUGMwS3mx — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2024

Гости сразу отдали мяч сопернику, рассчитывая на стремительные контратаки и стандарты. Однако атакующие потуги каталонцев были далеки от идеала: за весь тайм можно вспомнить лишь два момента у Кунде и оба раза после навеса с углового – Жюль был близок к успеху, но направлял сферу над перекладиной. Имела свой шанс и Осасуна – Будимир незадолго до перерыва пытался замкнуть подачу со стандарта, однако мяч прошел мимо стойки.

После отдыха Гюндоган не дотянулся до заброса Кунде на дальнюю штангу – могло быть взрывоопасно. Через мгновение Хави убрал Лопеса, которого выпускал на замену Торресу и Роке в первой же своей атаке вывел Барселону вперед – Канселу навесил с левого фланга и Витор головой направил мяч мимо кипера.

Через некоторое время Осасуна осталась в меньшинстве – Унаи Гарсия получил бессмысленную вторую карточку в центре поля и значительно ухудшил шансы своей команды на положительный результат.

На 75-й минуте не повезло уже гостям: сначала стойка помешала удару Рауля Гарсии, а через мгновение выстрел Монкайолы отразил Пенья. Через 5 минут свой гол забил и Роберт Левандовски, но арбитр усмотрел офсайд. В конце концов, все завершилось минимальной победой, которая принесла Барселоне 47 очков и подняла на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Осасуна с 26-ю пунктами осталась двенадцатой.

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