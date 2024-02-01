У перенесеному поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії Райо Вальєкано на виїзді не втримав нічию з Атлетіко (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Атлетіко, який після нинішнього матчу Барселони опустився на четверту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, мав повертати втрачені позиції у матчі з Райо Вальєкано. Натомість "бджоли" з перших хвилин продемонстрували супернику, що легкої прогулянки для них цього вечора не буде.

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Перший небезпечний момент "матрацники" створили лише на 20-й хвилині – Депай з розвороту красиво бив у праву дев'ятку, але зависоко. Паласон у відповідь замкнув сферу над поперечиною. За мить вже Корреа головою цілив у нижній кут, але Дімітрієвскі у стрибку врятував.

На 30-й хвилині Атлетіко забив – VAR чітко показав, що м'яч повністю перетнув лінію воріт, але в момент передачі було зафіксовано офсайд. За трохи мадридці повторили свою спробу – Рейнілду Мандава вискочив вище за інших після навісу зі штрафного і головою спрямував круглого у сітку. Система відеонагляду знову взяла паузу на перегляд епізоду, але цього разу претензій до взяття воріт не мала.

На перерву, однак, команди пішли за рівного рахунку: в одній з контратак оборона Атлетіко опустилась дуже низько і створила для Альваро Гарсії чудову можливість пробити – той з лінії воріт потужним ударом прошив Облака.

Де Пауль у першій же атаці після виходу на заміну втік на побачення з Облаком, але трішки поспішив і вирішив перекинути сферу через словенця – для Яна цей фортель виявився нескладним. За трохи Грімзманн стріляв з гострого кута, але влучив у тильний бік сітки.

За 10 хвилин до завершення основного часу Барріос розкішним пасом пошив у дурні оборону Райо і вивів сам на сам Депая – Мемфіс не схибив. Але невблаганний VAR знову відібрав гол у "матрацників" через офсайд.

На 90-й хвилині Депай таки вирвав перемогу для Атлетіко – спрацювала зв'язка з Грізманном: Антуан віддав передачу в розріз з правого флангу, Депай випередив двох захисників і різко в дотик пробив у кут. Дімітрієвскі не очікував такого повороту і лише встиг зачепити сферу руками – та затріпотіла у сітці.

Перемога принесла Атлетіко 47 очок і повернула на третю сходинку турнірної таблиці Прімери, Райо з 24-ма пунктами тринадцятий.

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