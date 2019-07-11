Атлетико и Тоттенхэм поборются за победителя Евро U-21 Дани Ольмо

Атакующий хавбек загребского Динамо Дани Ольмо заинтересовал серьезные клубы.

На испанца претендуют Атлетико и Тоттенхэм, сообщает AS.

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Согласно информации издания, лондонцы опережают "матрасников" в борьбе за Ольмо и уже сделали предложение в 27 миллионов фунтов. Маурисио Почеттино надеется усилить среднюю линию своей команды и игрок Динамо может стать отличным дополнением к Танге Ндомбеле, которого "шпоры" подписали несколькими неделями ранее.

Напомним, Ольмо вместе со сборной Испании стал победителем молодежного Евро-2019. В финальном матче против Германии он отличился забитым мячом.

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